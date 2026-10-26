SWAP SHOP MONDAY OCTOBER 26, 2026

October 26, 2026
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SwapShop
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1.Drive Medical Elevate Upright Walker Blue in color 300 lb weight capacity Never used, paid 200 asking 150 757 787 4707

2.LF a free hospital bed with a mattress. Must be clean and in good working condition. Also LF a female chihuahua 1 to 1 and a half years old. Call 757-678-2884

3. 7 (4 boys and 3 girls) French Bulldog Puppies looking for the 4ever home. For more info text  at (276) 870-9611.

4.LF older 35mm film cameras. Gearing up to teach a film photography class. Pls text 757 607 6326.

5.TROYBILT HORSE REAER TINE TILLER.5 HP NEEDS TIRE AND BELT PUT ONRUNS AN WORKS PE.RFECT.THIS TILLER IS VERY HEAVY AND WILL TAKE 3 PEOPLE TO LOAD IT$150. FERGUSON 10 TOOTH SPRING ASSIST CHISEL PLOW.WORKS PERFECT.$1000.OBO.  COLE 4 ROW BEAN PLANTER 30 INCH ROW SPACING$1100/OBO 757 894 9230

6.Duraflame electric fireplace. Like new. Beautiful wood cabinet. Comes with remote. Flame is very realistic. $100 Toddler girls bed. Princesses on the headboard and footboard. Pink and purple. Only used when visiting grandparents. $70 443 783 3253

7.FREE COMPUTER DESK AND CHAIR 223 333 7061

8.LF 2 BEDROOM, 2BATH PLACE TO RENT, CAN PAY BETWEEN $800-$900 A MONTH 757 894 9413

9. LF OLD SUPERHERO COMICS, OLDER THE BETTER 812 887 7275

10.LF A PLUMBER 757 694 1236

11.FS TRACTOR 424 MODEL $5,000 ALSO FREE! WALNUTS 757 710 5284

12.FS CRAFTSMAN ARM SAW WITH FACTORY STAND.  MAKE AN OFFER 410 726 1983.  CALLER IS IN PARKSLEY.

Coldwell Banker Harbour Realty

 

 

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