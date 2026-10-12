SWAP SHOP MONDAY OCTOBER 12, 2026

October 12, 2026
|
1.LF Surplus Lumber 2″×4″s 1″×4″s AllHandsOnDeck 757 694 1398
2.FS 2004 Chevrolet Silverado 2500 Pickup. 6.0 L engine. . Standard cab. 200,000 plus miles. Fair condition. Asking $1,200. 757 894 1114
3.LF 12v auto battery, prefer size terminal 757 710 1153
4.FREE! TRAILER/MOBILE HOME. YOU MUST REMOVE IT FROM THE LOT. SOME ITEMS INSIDE ARE FOR SALE. 757 387 9654
5.FS 1977 18 FOOT BOAT $2,700, 4 GOLF CART TIRES AND RIMS, $40 EACH, AND ASSORTED GUITARS 757 374 6272
6.FS 1970 HARLEY DAVIDSON SHOVELHEAD $6,000 757 710 4965
7.FS 2 CAMO HUNTING BLINDS $40 EACH 757 710 6128
8.FS LAPTOP, STILL IN THE BOX, $200 LF PLACE TO RENT 757 709 1125
9.FS MOTORCYCLE HELMET $60 JACKET 2 X, $100 AND 14″ TOOLBOX WITH TOOLS $30 757 678 6089.