SWAP SHOP MONDAY OCTOBER 12, 2026

October 12, 2026
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SwapShop
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1.LF Surplus Lumber 2″×4″s 1″×4″s AllHandsOnDeck  757 694 1398

2.FS 2004 Chevrolet Silverado 2500 Pickup. 6.0 L engine. . Standard cab. 200,000 plus miles. Fair condition. Asking $1,200. 757 894 1114

3.LF 12v auto battery, prefer size terminal 757 710 1153

4.FREE! TRAILER/MOBILE HOME.  YOU MUST REMOVE IT FROM THE LOT.  SOME ITEMS INSIDE ARE FOR SALE.  757 387 9654

5.FS 1977 18 FOOT BOAT $2,700, 4 GOLF CART TIRES AND RIMS, $40 EACH, AND ASSORTED GUITARS  757 374 6272

6.FS 1970 HARLEY DAVIDSON SHOVELHEAD $6,000 757 710 4965

7.FS 2 CAMO HUNTING BLINDS $40 EACH 757 710 6128

8.FS LAPTOP, STILL IN THE BOX, $200 LF PLACE TO RENT 757 709 1125

Coldwell Banker Harbour Realty

9.FS MOTORCYCLE HELMET $60 JACKET 2 X, $100 AND 14″ TOOLBOX WITH TOOLS $30 757 678 6089.

 

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