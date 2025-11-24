SWAP SHOP MONDAY NOVEMBER 24, 2025

November 24, 2025
 |
1.will haul any and all scrap metal free of charge from appliances to lawn mowers. DOESNT haul cars not equipped to do so 757 678 6184

2.License plate bird house. “MAINE” plate. $30. / Hand held clay bird throwers. (2) one left hand one right hand. $25 each.  [email protected]

3.A PAIR OF PATENT LEATHER SHOES, SIZE 10 1/2, $30 2 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV 757 919 0001

4.FULL SIZE BED AND MATTRESS $300 FOR BOTH 757 387 7853

5.WOOD STOVE $250 AND A CABINET FROM THE 1900s WITH 4 SHELVES OF DISHES $250 757 694 7625

6.ROUND TABLE WITH 4 CHAIRS AND 2 BAR STOOLS $25 757 787 4938

7.FS LADIES PURSES AND SHOES $3 A PIECE 757 691 5320.

8.FS 1976 OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME $1,800 757 709 3474

9.LF A HOOD FOR A X-320 JOHN DEERE LAWN TRACTOR 804 761 1400

 

