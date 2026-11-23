1.FS 1990 F150 trophy winning restored truck $8,500 obo 757-990-2180
2.LF someone to work pulling weeds from 2 to 4pm for $14/hour on a wooded lot near Pungoteague. call and leave message at 757 414 0074.
3.FS 1 FULL SIZE ELECTRIC FIREPLACE WITH HEATER AND FAN FIRE LOOKS INCREDIBLY REAL $475 OBO 1 FLOOR MODEL PROPANE VENT-LESS HEATER WOULD ALSO BE GREAT FOR CAMPING OR ON A LARGE BOAT. $450 OBO 1 LOG SPLITTER NEW ELECTRIC START 7.5HP ENGINE. ON WHEELS $500 (PRICE DROPPED) CAN DEMONSTRATE. ALL ITEMS LOCATED IN EXMORE CALL OR TEXT FOR PICTURES 757-710-8606
4.Lost (Parksley area) – Female tabby cat/spayed. Answers to Daphne. Call (757) 710-0749
5.LF a free hospital bed with a mattress. Must be clean and in good working condition. Also LF 2 twin size mattresses with the box springs. Call 757-678-2884
6.FS 43″ TV $75. TWO-PIECE LIVING ROOM SET $200 757 607 6616
7.PORTABLE AIR TANK 33″ X 4″ $75. WORK BENCH $125 757 894 0823
8.ECHO SAW $150, 2 WOODEN WICKER CHAIRS $25 EACH 757 894 8118
9.2 PITT BULLS $50 EACH 757 990 5816
10.FS VEGGIES IN THE PLAZZA NEAR GOOSE CREEK 757 694 5786
11.FS DORM REFRIGERATOR $100. LF STYROFOAM BOXES THAT CAN BE MADE INTO HOMES FOR STRAY CATS 757 710 9576