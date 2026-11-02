SWAP SHOP MONDAY NOVEMBER 2, 2026

November 2, 2026
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SwapShop
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1.LF a free hospital bed and a recliner chair. Both must be clean and in good working condition. Call 757-678-2884

2.FOR SALE TWO DECORATIVE FIREPLACE PROPANE HEATERS 1 SMALL, 1 MEDIUM CAN SEND PICTURES BY PHONE
CALL OR TEXT 757-710-8606

3.LF a triangular PTO shaft for a bush hog. 757-695-0402

4.Eastville Volunteer Fire Company is selling raffle tickets for $25 a piece. 1st place is 1/2 of a cow and a freezer. 2nd place is a blackstone grill. 3rd place is a $250 gift card to food lion. Drawing is this Thursday, 11/5. Call/text 757-695-0402 or any member to buy tickets.

5.Queen size bed frame very good condition, sturdy frame. Asking $50 or best offer  757 894 7732

6.FS WAHER/DRYER $500 COMES WITH A 30 DAY WARRANTY 757 894 1438

7.FS WHEELCHAIR $250. SOFA $175. 757 442 5478

8.FS 2003 BOX TRUCK, DIESEL, GOOD SHAPE 757 710 8279

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9.FS 3 BEDROOM SETS AND A MATCHING HEADBOARD FOR ONE OF THEM. DINING ROOM TABLE AND SIX MATCHING CHAIRS AND THE HOUSE IN MACHIPONGO IS FOR SALE TOO! 937 631 5547

10.FS Table, with 6 chairs, with matching bookcase, and tv stand all for $400 serious inquiries only. Please send text .757 416 4324

11.FS REDDY KEROSENE HEATER 757 505 6783

12.LF 35MM A SLIDE PROJECTOR. FS LADDER RACK FOR AN OLD STYLE VAN 757 787 1359

13.FS 3 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV $75 FOR ALL THREE PAIRS!! 948 253 7104

14.FS SCUBA DIVING EQUIPMENT 757 894 8118

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