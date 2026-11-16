1.Large commercial grade food dehydrator– never used. $125. 757-710-6784
2.LF a closed in car trailer 757 709 4567
3.FS VEGGIES CABBAGE, COLLARD GREENS SWEET POTATOES AND MORE. AT THE PLAZA NEAR GOOSE CREEK CALL 757 694 5786
4.PLATES FINE BONE CHINA $50. 4 WINTER SCENE PLATES $50 FOR ALL FOUR. AE-1 CANNON CAMERA $150 757 993 0926
5.FS 5,500 WATT GENERATOR, 3300 PSI PRESSURE WASHER CRAFTSMAN DECK FOR LAWN MOWER 757 894 3196
6.Hand grinder, Black and Decker, 5 extra grinding wheels, brand new, works perfect, $35. Oil filled radiator, great for heating a couple rooms, practically new, $40. 55 GALLON DRUMS $30 EACH 757-894 0823
7.FS 1970s VINTAGE ELECTRIC GUITAR WITH GIG BAG $110 757 710 1927
8.Free wooden China cabinet, two shelves on top part, bottom has two doors for storage. appx. 36” w x 60” tall. 757-710-8324 Onancock
9.FS PROPANE HEATER 30,000 BTU $100 301 712 7802 PAINTER
10.FS 1993 Z28 CAMARO $4,000 757 894 6319
11.LF A CHIHUAHUA PUPPY 757 990 5816
12.FS 3 PAIRS OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV $75 A PAIR 948 253 7104 HAMPTON
13.FS LOG SPLITER 7.5HP GAS ENGINE, 20TON ELECTRIC START ENGINE 6 MONTHS OLD $600 OBO
1 LARGE 58IN WIDE ELECTRIC FIREPLACE HEATS 900 SQ FT LOOKS LIKE REAL FIRE BURNING $500 OBO
1 PROPANE HEATER VENTLESS SMALLER UNIT HEATS VERY WELL $400 OBO LOCATED IN EXMORE CALL OR TEXT 757-710-8606 FOR INFO OR PICTURES
14.FS 2000 S-10 CHEVY NEEDS ENGINE FOR MORE DETAILS $1,500 OBO FREE TOWING TOO.