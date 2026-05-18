SWAP SHOP MONDAY MAY 18, 2026

May 18, 2026
1.FS Sauder 60″ drop leaf sewing cabinet, dark brown, excellent condition. $100, great for quilts, will deliver on ES. 757-387-7514.
2.FS HARDWOOD FLOOR EQUIPMENT AND LADDERS. CALL 757 250 5795
3.LF someone to work pulling weeds for $13/hour on a wooded lot near Pungoteague. call and leave message at 757 414 0074.
4.FS 5500 btu Hisense portable a.c. $15 works great I don’t need it. (757) 666-8197 in Pungoteague
5.Like new only ridden twice. Men’s retro style 26″ single speed bicycle. Black with chrome fenders and handlebars with upgraded Schwinn comfort seat. $80 cash firm 757 710 6779
6.FS 2003 PONTIAC GRAND AM $2,000 2002 HONDA ROGUE MOTORCYCLE $1,500 ENGINE HORSE $200 757 678 3520
7.LF REGULAR BRICKS 757 331 0586
8.LF A FORKLIFT 757 350 1211
9.CHERRY HUTCH CABINET $100 0B0 AND VEGGIES 757 894 1314
10.FS SNAPPER LAWNMOWER 757 442 6948
11.FS 13 OAK KITCHEN CABINETS $300 AND A GE STOVE $250 240 682 3960
12.FS 1950s CHILD RICKER $20 OAK FRAME MIRROR FROM THE LATE 1890s 757 666 8622.