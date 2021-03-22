  1. 1980 TECHNICS DIRECT DRIVE TURNTABLE $150  894-3331
  2. LF REAR ENGINE SNAPPER RIDING MOWER IN GOOD CONDITION OR FRONT ENGINE 38″ MOWER DELIVERED710-6779
  3. DUCK DECOY LAMP  $75  CAN E-MAIL PICS  302-430-4645
  4. LF PLUMBER TO RE-PIPE ALL WATER LINES IN ONE BATH HOUSE 717-979-2349
  5. 14′ BOAT/40 HP JOHNSON MOTOR/TRAILER (NO LIGHTS) $3,500 787-3070
  6. 2 CAMPER SHELLS FOR FULL SIZE TRUCK $150, CLOTHS DRYER $50, MISC JUNK  824-4555
  7. JOHN DEERE LAWN TRACTOR 38″ CUT, 13 HP MOTOR RUNS FINE $795 FIRM 442-6758 THIS ITEM HAS BEEN SOLD
  8. LF 1-2 BEDROOM APT OR HOUSE, PET FRIENDLY 757-387-0211
  9. 2 ZERO TURN MOWERS 50″ AND 61″ $1,800 EA OBO, 2001 PT CRUISER $2,200 OBO 350-5873
  10. Checking if anyone  has an old non running John Deere LX188 riding mower  they are parting out.  Looking for back and front tire on the rim that doesn’t leak air. Tire size 20 X 10.00 – 8.   Call or text 757 710 6779
  11. LIFT CHAIR LIKE NEW $600, AIR FRYER W/ROTISSERIE $50, 442-4381 LEAVE MESSAGE
  12. 2013 NISSAN MAXIMA 193,000 MILES  $4,500   387-0012
  13. LF CAR OR TRUCK, CAN NEED WORK 609-780-4960
  14. KENMORE  WASHER 100 SERIES HD $250 OBO, 2003 CHEVY  SUBURBAN Z71 GREAT RUNNING COND. $4,500 OBO   990-1305
  15. LOOKING FOR SOMETHING TO RENT POSSIBLY AN APARTMENT  ACCOMACK COUNTY 350-5088
  16. LTB HOUSE TRAILER , LF KEROSENE HEATER 894-5700
  17. 4 WHEELS/TIRES FOR CHEVY $400 607-6649
  18. 2007 CHEVY OUTLANDER $5,000, 6X12 ENCLOSED TRAILER   757-990-1045
  19. LF FOOD TRUCK OR ONE TO CONVERT INTO FOOD TRUCK 804-806-1055
  20. 2007 HONDA 1300 CC MOTORCYCLE $4,100, 2008 SUZUKI 800CC M/C $3,000 FIRM 757-894-5713
  21. ACRE OF LAND $25,000, KENMORE OVER AND UNDER WASHER/DRYER $200, LF ROTWILER MALE PUPPY 710-5238 AFT 5PM
  22. 1996 CHEVY S-10 $1,600  443-358-7645
  23. POWER AIR FRYER 678-5360
  24. LF SOMEONE WITH VIDEO EXPERIENCE, LF ARTIST FOR ALBUM COVER  424-202-2561
  25. LF FLAT BED TRAILER 14,000-18,000 POUNDS  443-880-7772
  26. LF CAMPER, LF SMALL P/U, 2000 CHEVY PU FOR SALE  694-8555
  27. LF 2 BEDROOM TRAILER NASSAWADOX TO ACCOMACK COUNTY 709-2659