SWAP SHOP MONDAY MARCH 2, 2026

March 2, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.FREE! Pine logs cut in 2 to 4 ft lengths. Trees had been cut a couple months ago. 757 894 2395.

2.LF Frames for oil painting. Local artist needs frames made or source for frames at reasonable cost. Standard sizes 12 x 18, 16 x 24.  862 462 0150

3.FS BLACK AND GRAY LIVING ROOM SET AND 4 PIECE BEDROOM SET BOTH YOURS $1,300 ALSO LF MALE PUPPIES.  757 678 2566.

4.FS BROWN EGGS $4 A DOZEN, 2 CROSS BOWS, TARGET, ARROWS $125 757 665 6279

Broadwater Academy

5.FS TRAILER AND MECHANIC TOOLS 757 678 6250

6.LF black roof shingles 757 693 2488

7.FS 4,500-WATT HOMELITE GENERATOR $159 OBO 757 693 1417

8.FS 2004 NISSAN TITAN TRUCK, FULLY LOADED, 216,000 MILES. $3,800 OBO 443 735 6078

9.FS 1996 CHEVY CAMERO, V-6 ENGINE, AUTOMATIC.  IT DOESN’T RUN. GOOD PROJECT CAR $1,000 OBO AND FS 2 REAR ENGINE TRACTORS $200 FOR BOTH 757 709 0466

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON

Local Weather

March 2, 2026, 8:22 pm
Light snow
ENE
Light snow
34°F
11 mph
Apparent: 25°F
Pressure: 1035 mb
Humidity: 86%
Winds: 11 mph ENE
Windgusts: 22 mph
UV-Index: 0
Sunrise: 6:33 am
Sunset: 5:57 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

FOLLOW US

OUR ADVERTISERS

Coldwell Banker Harbour Realty

Member of the

esva chamber