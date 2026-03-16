SWAP SHOP MONDAY MARCH 16, 2026

1.FS Gorilla cart wheelbarrow excellent condition $60.00, 12-gallon shop vac all parts are present and working $35.00 – buy individually or together, or best offer on both. 757 387 7530.
2.FS STAINLESS STEEL FIRE PIT, 4 BOXES OF RED CEDAR FIREWOOD, CUT AND SPLIT, $50 FOR BOTH. 894 0823.
3.FS 2010 FORD F-150 167,000 MILES $2,800 CASH 443 735 6078
4.GERAMAN SHEPPARDS AND HONDA MOTORCYCLES AVAILABLE CALL FOR MORE INFORMATION 410 726 3371
5.LF A CHEAP SCOOTER IN ACCOMACK COUNTY 757 710 6302
6.FS 2003 RED PONTIAC $1,700, 183,000 MILES, ENGINE HORSE $200 GENERATOR $250 757 678 3520.
7.LF CENTER CAPS FOR A 1997 F-150 FIVE LUG PATTERN CHROME 757 894 0646
8.FS AN ACOUSTIC GUITAR. BN $200 YOURS FOR $100 COMES WITH A SOFT CASE IF YOU NEED THOSE SCREENS RESTRUNG CALL 757 894 1937.