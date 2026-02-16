SWAP SHOP MONDAY FEBRUARY 16, 2025

1.LF a free recliner chair and a Hospital Bed. Need ASAP. Call 757-693-0720
2.LF TOYOTA HUB CAPS, 15 INCH RIMS, 757 999 0083
3.FS 2003 ford f-250 7.3L diesel, lariat fx4, 8ft bed. Tinted windows carpet still like new, weather tech floor mats. 337,380 miles, driven every day. Asking $5,000 obo. Call or text (757)-710-6257
4.LF outfits for raggedy Ann and Andy size 36 inch. Dolls. 757 710 0132
5.LF large outside planters for vegetables at a reasonable price 757 710 6779
6.FS 2 Men’s Carhartt Duster Jackets size med Quilted Lined VGC Vintage #CWO82 $50 each.
1 Carhartt Hooded Jacket Quilted Lined size large $40. several large livestock gates. 757 894 4199
7.LF a set of 15-inch white wagon rims for a 1989 ford f150 in decent shape. 757 990 1120
8.LF SOMEONE TO FIX A 1999 RANGER BASS BOAT’S 40 HP JOHNSON ENGINE 757 815 6227
9.FS PINK CRUISER BIKE $50 757 505 6176
10.FS ROCKER/RECLINER & CONSULE BETWEEN $150 443 880 8775
11.3 VINTAGEPINBALL MACHINES $500 A PIECE OR $400 FOR ALL THREE AND ANTIQUE ICEBOXES $250 A PIECE IN TEMPERANCEVILLE 757 694 5150
12.FREE 9 DRAWER DRESSER 757 709 3474
13.FS 2000 FORD F-150 8 FT. BED NEEDS WORK $1,000 AND CHICHEN MANURE 757 709 0466
11.GAS GRILL,24X14, AND EXTRAS $75 757 894 0823
12.Farm fresh, free-range, brown 30 eggs $10, Straw bales $8, Hay bales $12 757 894 9719
13.FS MAZDA TRIBUTE FULLY LOADED $2,500 CASH! 443 735 6078
