SWAP SHOP MONDAY 8/21

1. Looking for rental property in Northampton County Virginia
434 426 8072
2. fresh figs $4.00 a quart in a basket local honey $12.00 a lb. Onancock call 757-787 8605
3. 2017 Carolina Skiff, 23 DLV, 2017 150 Suzuki four stroke, 2017 venture tandon alum.trailer 235 hours Complete console & seat cover Full boat cover Text for pictures Asking $36,500 Call Brian 757-710-8019
4. china cabinet with wood finish $40; sectional sofa $40; set of glass top tables: 2 end tables and 1 coffee table $40 757-665-4010.
5. will remove junk anytime 757-694-5606
6.TRAIN SET HAWTHORNE VILLATE; COBRA CAM 89 CB RADIO; BEER SIGNS AND MUGS GOOD FOR MAN CAVE 757-414-0429
7. LF A SMALL, RELIABLE VEHICLE 757-709-4287
8. MICROWAVE OVER THE RANGE.. ELECT. RANGE LIKE NEW; 22 CU FT OVER AND UNDER REFRIGERATOR..785-706-3662
9. GRANDFATHER CLOCK BY RIDGEWAY JUST SERVICED MAHOGANY…$250 LOCATED IN BELLE HAVEN 757-442-2203
10. LF OYSTER LICENSE.. 804-436-7350
11. LF FREE BULL DOG OR BULL DOG PUPPY 607-6112
12. 2005 Jeep Wrangler X Sport
4.0L, V6, Manual, 2DR.
Blue exterior with Bestop tan canvas rag top.
Blue and white seat covers.
Bike rack.
95,800. miles. $10,500.
757-635-9949. Jane.
13. 2008 Ford Edge SEL-FWD
.5L/V6 engine.
White exterior/Camel leather interior. Premium package, keypad entry, Sunroof.
187,000 miles, One owner. Very good condition. $3,975.
757-635-9949. Jane.
14. LF A CUTTING DECK FOR AN OLDER WHEEL HORSE TRACTOR..WILL PAY CASH.. 607-282-0280