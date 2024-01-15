SWAP SHOP MONDAY 1-15

1. Approximately 400 Vinyl records of music from the Seventies all in good condition. Best offer.757 387 9115
2. Duck decoy table lamps. (2) 2.75″ thick walnut base. $50.00 each. Can provide photo: “E” mail me at [email protected]. Used golf balls $1.00 each or $50.00 for a bucket full.
Hand held clay bird launchers. (1) right hand (1) left hand. $30.00 each. 302 430 4645
3. 709-8480 LF UTILITY TRAILER 8 BY 12 OR 14…
4. SECTIONAL SOFA LIKE NEW $200… TABLE SET W 4 CH LN $75.757-602-5356
5. REFRIGERATOR $200 BLACK IN CLOLR 678-3619
6. LV BREAST PUMP.. NEW ALL COMPONENTS $200..757-280-6956
7. WORK BENCH.. HAND BUILT MOBILE..$50.. RANDOM HORSE ITEMS..BLANKETS, SADDLE STAND AND OTHER ACCESSORIES… GREAT PRICE LF FOR BROKEN STIHL EQUIP… 442-2465
8. F A MERIT POWER WHEEL CHAIR FOR PARTS AND POWER CHARGER. CALL 757-693-0720
9. LF AN ELECTRIC DRYER IN GOOD WORKING CONDITION. CALL 757-693-0720
10. 2 OYSTER ROAST TIX FOR ESCC 1/26 787-2534 REASONABLE PRICE..
11. FIREWOOD LEFT… RED AND WHITE OAK MAPLE AND CHERRY $150-$250 SEASONED..GOOD FOR FIREPLACE.. CHAIN SAW 20 INCH 450 RANCHER $300,
KITCHEN HUTCH PINE..LIGHTED TOP STORAGE $125..757-710-1490
12. LF A WASHER..AT A REASONABLE PRICE 678-6807
13. JOHN DEERE 1010 WITH DISCS , BUSH HOG AND SCRAPE $3500 410-845-1478
14. LF ELECT STOVE.. 2010 CHEVY MALIBU 757-350-9849
15. V6 FORD ENGINE 302 AUTO TRANSMISSION AND 2 MUFFLERS 816-400-3923 IN EXMORE AREA.
16. 30 brown eggs $10
Large roosters $15
Large Peking male ducks $10
Located in New Church
757-894-9719