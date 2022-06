1. 98 jeep grand Cherokee 4×4 4.0 V6 runs and drives great $3200.443 523 5741

2. Summer help. Looking for part time helper to split cedar shake shingle and veneer stone a house. Will teach so no experience necessary. Must be reliable and want to work. 609 658 3777

3.English Riding boots

Justin Brand Riding boots Size 8.5 Brand New $100 757 387 0454

4. LF running fuel injected 5.0L 302 Ford engine. 757 709 9518

5. Women Pants $1.00 each ( Sizes 10 – 20)

Women Tops 2x to 4 x – $6.00 each Call for more information 757-710-8835

6. 3 steP aluminum dock ladder. New in box. Paid $150 asking $75 305 304 0314

7. 16 ft inflatable Achilles B oat and trailer 60 hp YAMAHA LOW HOURS $6500..757-442-6989

8. 757-665-6279 5 PATIO UMBRELLAS $50 EACH.. 12 INCH BLACK AND DECKER WEED EATER BATTERY POWERED $100 OBO… HENS AND ROOSTERS..

9. 757-709-8195 VINYL COLLECTION.. 60S -90S CIGAR DAISEY GREEN WING TEAL DECOY

10…2000 MUSTANG CONVERTIBLE $4500 GENERATOR $750 DINING ROOM TABLE CHERRY $700 16 MO DOBERMAN PINCER LOOKING FOR A FEMALE FOR BREEDING 757-777-2506

11. LF FOR A DOG KENNEL REASONABLE 757-350-0407

12. FIVERGLASS EXT LADDER… A FRAME 16 RO 12 FT… $125 (rHINO 395 757 894 9317

13. GAS POWERED POWER WASHER LIKE NEW $100 OBO…OR TRADE… LF A WORK TRUCK.. CHEAP AS POSSIBLE… 302-519-1311

14. NEEDS SOMEONE TO PUT UP AN ABPVE GROUND SWIMMING POOL 757-990-1435

15. PORTABLE..DRYER.. $30… 757-894-7577

16. 29 FT CAMPER..$300 CLEAR TITLE.. NEEDS FIFTH WHEEL TO MOVE IT… GOOD FOR STORAGE OR HUNTING… MOTORCYCLE 2003 1800 HONDA VGC.. RUNS PERFECT $3000 CHROMED OUT… 425 JOHN DEER ZERO TURN $1500 NEW SPINDLES… 757-894-5713 …

17. 757-387-7617 LF SOMEBODY THAT DOES PCA..5-10 WEEKLY MONDAY -FRI… WEEKENDS 8 HRS A DAY…

18. 757-710-5238 LEAVE MSG.. LARGE WINDOW AC 220 $125 WILL COOL A MOBILE HOME.. ACRE OF LAND CLEARED ON TURKEY RUN RD… WILL DISCUSS PRICE… LF 07 pONTIAC g6-gT FOR PARTS..

19. 2002 CAMRY.. HI MILAGE NEEDS WORK BUT RUNS GOOD $750 OBO..410-533-1119