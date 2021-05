1. 2005 Dodge Stratus. Runs Great. Please call 757-710-8129 for information.

2. Probasics, 22inch wide fully reclining wheelchair with adjustable headrest and pressure relief cushion. Purchased less than a month ago and only used once. $350 OBO 7574143943

3. LF A ROOM MATE 7104752

4. TREADMILL GOOD CONDITION TRUE 5502Z/HRC $5K NEW … NOW $600 757-894-0248

5. WHEEL CHAIR 2 WALKERS $350 OR $125 EA 442-5478

6. LF 5 BY 8 OR 8 BY 10 UTILITY TRAILER… NO HOMEMADE 709-4287

7. LF A SMALL DOG FOR A DISABLED PERSON… LF UTILITY TRAILER..350 0652

8.LF A RELIABLE HELP THS FRI SAT.. $17 HR… 609-658-3777.

9. LF TIRES 265-70-R17 LF 1 OR 2 BEDROOM TRAILER OR EFFICIENCY NEAR PRINCESS ANNE OR SALISB URY 410-422-8973 aaAP

10. KENMORE 16000 BTU AC.. GC ..BRACKETS 678-2854

11. LF A VAN OR STA WAGON TO CARRY A WHEEL CHAIR…WHEEL CHAIR LIFT FOLDS UP..757-665-1203

12. LF AN APARTMENT SIZD GAS STOVE..410-251-7431

13. SET OF MERCEDES FACTORY ALLOY RIMS 19 INCHES WITH CONTINENTAL TIRES… $750 FOR ALL 4; 2 SHEETS 4 BY 8 PLYWOOD..$25 EACH..

1916 SIBGER TREDDLE SWEING MACHINE WITH CASE AND SUPPLIES $500

757-710-1490

14. 2 CORDLESS CRAFTSMAN DRILLS WITH CHARGER 678-2854

15. LARGER STEAMER TRUCK $40 SCHWINN TRYCYCLE… OLD SHIPPING BOX BY COUCH 387-7506

16. LF A RELIABLE VEHICLE..$800-1000 RANGE 665-1284

17. 4 FULL QUEEN BED SPREADS…2 NAUTICAL..2 SHAMS..ALSO A VERY OLD BED SPREAD…WILL DISCUSS PRICE 442-3134

18. 2 X 6 X 16, 2 X6 BY 8 2 BY 6 BY 12.. TROUBUILT REAR TINE TILLER.. 2 SPEED REAL DEAL OT A TOY.. NEW $2500 ASKING $800 757-709-8084

19. COLOR TV $20..UREKA VAC $20 COFFEE MAKER 15 331-2598

20, 3 AXLE WORK TRAILER … 710-0810

21.. 2 BURNER PROPANE STOVE… AMERICAN CAMPER… WITH PROPANE TANK..$30 USED ONCE… 787-7652

22. SAVAGE 270 BOLT ACTION WI SCOPE $400 PORTABLE AIR TANK $30

JOHN DEERE LAWN CART $50…709-4362

23. ANDROID CELL PHONE $20 –757-709-1930

24. COMMERCIAL CARPET CLEANER PORTABLE $300 OBO… 04 CADILLAC SRX FULLY LOADED AUTOMATIC $3550 443-735-6078