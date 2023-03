1. 443 523 5741

6×12 Landscape trailer tilt, split ramp in rear , weedeater ranks new lights. $1800

2. Antique Oak Armoire. 54 inches wide and 85 inches tall

Price reduced to $400

Call 757-999-4427

3. 2009 Lincoln Mks 3.7 v6 excellent running car 277k tinted windows over 2500 in recent repairs new timing chains new water Pump can send pictures 4000. 609 780 4960

4. 757 678 6910

1 Acres of Land for sale in the Trehernville area. 400 Turbo Hydromatic Transmission for sale

5. 20 ft extension fiberglass ladder $125 710-3813

6. LF CHEAP DUAL AXLE TRAILER..16 TO 20… LF WORK TRUCK CHEAP…

302-519-1311

7.LF JUNK APPLIANCES OR SCRAP METAL 678-2566

8. TANKLESS WATER HEATER…OUTSIDE… LP GAS.. $100… REALISTIC STEREO RECIEVER STA 2280.$100..894-6741

8. 2A BETWEEN LEEMONT AND PARKSLEY LOWER PRICE..665-4325

9. HARD PLASTIC SHED GC $300 50 GAL WATER HEATER TANK $150 0B0.. TROYBILT RIDING LAWN MOWER LIKE NEW

4000 693-1417

10. 2005 DODGE GRAN CARAVAN XLT CLEAR TITLE $2000 0B0..757-666-8511.

11. 2022 HONDA RUCKUS 50 CCC SCOOTER $3000 894-8518

12. ANTIQUE CHINA CABINET..$300 OBO. NICE.. A LOT OF OTHER THINGS 757-505-6878.

13.. LF CHROME OR METAL STORAGE RACK 4 OR 5 SHELVES 678-3619

14. 2004 DODGE DAKOTA 4 DR TRUCK..2WD 6 CYL..$5500…2007 VTX MOTORCYCLE PERFECT $4500 OBO.. ACCESSORIES…COLBORNE GENERATOR..GC $200 10HP.. 5000 WATTS..894-5713..

15. 17 FT.. GARDEN WAGON.. GOOD TIRES $1000 894-8118

16. WICKER CHAIR..VANITY 3 MIRRORS… CORNER DESK….757-894-2045

17. 91 CHEVROLET PICKUP…757-350-9849