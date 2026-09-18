SWAP SHOP FRIDAY SEPTEMBER 18, 2026

September 18, 2026
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SwapShop
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1.LF a free heavy duty manuel wheelchair for a big person. Also LF a girl Chihuahua about 1 to 1 & a half years old. Call 757-678-2884

2.LF a 5 or 7in drop trailer hitch, prefer 5.  757 710 1153

3.looking for a puppy 757 815 6451

4.FS 2016 KIA, MOTOR NEEDS WORK, $2,000 717 372 5038

5.PUSH MOWER $60 RIDING MOWER $150 757 709 4752

6.FS UPRIGHT BASS BOW, STAND COMES WITH IT $100 TROPICAL LARGE PLANTS FOR 757 710 9576

7.LF A LIFTCHAIR AND A WHEELCHAIR WITH ADJUSTABLE LEG RESTS. ALSO, FOR SOMEONE TO PICK UP, UNLOAD AND RETURN A TRAILER.  757 990 5598

8.LF OLD NINTENDO VIDEOS 757 709 0509

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