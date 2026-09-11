SWAP SHOP FRIDAY SEPTEMBER 11, 2026

September 11, 2026
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SwapShop
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1.2005 Buick Lacrosse, 150,000 miles, everything works including the air conditioner, located in Accomack, asking $1800 obo 757 505 6812

2.Metal roof basket for a SUV clamps to cross bars  you can get clamps from Amazon.  $15. Jaguar crossbow for deer  hunting $25 no bolts included  757 710 6779

3.FS BABY STROLLER (FOR TWINS) $70, GAS MAYTAG DRYER $125, GAS STOVE, 36″ WIDE, $140 410 430 6504

4.FS 2 WICKER BAR STOOLS AND A 5 SEAT KITCHEN/DINETTE SET CALL FOR PRICES 757 710 2698

5.FS VEVOR ALCOHOL STILL (10 GALLON) AND BREWERS EDGE MASH AND BOIL $125 757 694 8768

6.PUSH WHEELCHAIR $50 757 709 4752

7.FS BN BATHROOM SEAT, VACUUM, 2 BIKES, ALL FOR $50 757 331 2598

8.NEEDS HELP INSTALLING A FAUCET AND SHOWER HEAD  757 694 5028

9.FS BN WHEELCHAIR $300,AIR FRYER $75, SOFA $175. 757 442 5478

10.LF A WALKER, WITHOUT WHEELS, AND A LIFT RECLINER 757 990 5598

 

 

Coldwell Banker Harbour Realty

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September 11, 2026, 2:55 pm
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