SWAP SHOP FRIDAY SEPTEMBER 11, 2026

1.2005 Buick Lacrosse, 150,000 miles, everything works including the air conditioner, located in Accomack, asking $1800 obo 757 505 6812
2.Metal roof basket for a SUV clamps to cross bars you can get clamps from Amazon. $15. Jaguar crossbow for deer hunting $25 no bolts included 757 710 6779
3.FS BABY STROLLER (FOR TWINS) $70, GAS MAYTAG DRYER $125, GAS STOVE, 36″ WIDE, $140 410 430 6504
4.FS 2 WICKER BAR STOOLS AND A 5 SEAT KITCHEN/DINETTE SET CALL FOR PRICES 757 710 2698
5.FS VEVOR ALCOHOL STILL (10 GALLON) AND BREWERS EDGE MASH AND BOIL $125 757 694 8768
6.PUSH WHEELCHAIR $50 757 709 4752
7.FS BN BATHROOM SEAT, VACUUM, 2 BIKES, ALL FOR $50 757 331 2598
8.NEEDS HELP INSTALLING A FAUCET AND SHOWER HEAD 757 694 5028
9.FS BN WHEELCHAIR $300,AIR FRYER $75, SOFA $175. 757 442 5478
10.LF A WALKER, WITHOUT WHEELS, AND A LIFT RECLINER 757 990 5598