SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 9, 2026

October 9, 2026
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SwapShop
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1.LF FEMALE CHIHUAHUA 1 TO 1 1/2 YEARS OLD 757 678 2884

2.Looking for house well water pump  757 710 1153

3.Christmas village 18 buildings, 6 to 10 inch scale Lots of accessories Perfect condition Asking $150 450 DVD movies and TV series
Some never opened, all in excellent condition. Asking $200 757 710 5986

4.FS 2011 VOLKSWAGEN $2,000 757 815 1597

Preston Ford in Keller

5.FS 2 4 WHEELERS $2,000 757 678 3840

6.FS 2012 CHEVY SUV BEST OFFER, 2019 CONCESSION TRAILER BN TORTILLA MAKING MACHINE $8,500 757 992 3571

7.FS LARGE ASSORTMENT OF DVD AND VHS MOVIES FOR A REASONABLE PRICE  757 894 0309

8.3 TANKLESS WATER HEATERS, $350, 2 BN ANNE KLEIN PURSES $50 FOR THE PAIR AND AN AMAZON ECO DOT $25 757 710 1490

Atlantic Animal Hospital

9.FS FIVE-PIECE AMERICAN FLYER TRAIN SET WITH ALL THE ACCESSORIES 757 710 4064

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