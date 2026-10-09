SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 9, 2026

1.LF FEMALE CHIHUAHUA 1 TO 1 1/2 YEARS OLD 757 678 2884
2.Looking for house well water pump 757 710 1153
3.Christmas village 18 buildings, 6 to 10 inch scale Lots of accessories Perfect condition Asking $150 450 DVD movies and TV series
Some never opened, all in excellent condition. Asking $200 757 710 5986
4.FS 2011 VOLKSWAGEN $2,000 757 815 1597
5.FS 2 4 WHEELERS $2,000 757 678 3840
6.FS 2012 CHEVY SUV BEST OFFER, 2019 CONCESSION TRAILER BN TORTILLA MAKING MACHINE $8,500 757 992 3571
7.FS LARGE ASSORTMENT OF DVD AND VHS MOVIES FOR A REASONABLE PRICE 757 894 0309
8.3 TANKLESS WATER HEATERS, $350, 2 BN ANNE KLEIN PURSES $50 FOR THE PAIR AND AN AMAZON ECO DOT $25 757 710 1490
9.FS FIVE-PIECE AMERICAN FLYER TRAIN SET WITH ALL THE ACCESSORIES 757 710 4064