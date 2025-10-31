SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 31,2025

1.GARAGE SALE November 1, 8 am 22165 Accomac Road
2.2002 Chrysler Town and Country Minivan, 188,000 miles, third row seating, power features, CD player. Van has normal wear and tear defects but good running condition. Asking $1000 firm. 410 726 7793.
3.2014 Chevy Tahoe. 139,000 miles runs great, new tires. Fully loaded with DVD player. XM radio, remote seats, removeable third row. Sunroof. 757 709 5058.
4.FOR RENT A ONE BED ROOM TRAILER IN ATLANTIC, VA FOR MORE INFORMATION CALL 757 894 3742.
5.FS GLOG CLUBS $25 DISH WASHER $75 757 815 1597
6.FS PRO FORM TREADILL $160 3100 PSA PRESSURE WASHER $225 757 710 1897
7.50 HP OUTBOARD MOTOR $800 757 894 0534
8.FS GARAGE REFRIGERATOR $100 55 INCH FLAT SCREEN TV AND A 35 INCH FLAT SCREEN TV 757 894 8118
9.LOG SPLITTER $200 757 710 3157
10.FS PECANS $3 A POND 757 894 8227
11.1999 F-150 WORK TRUCK RUNS FINE $2,200 UTILITY TRAILER $850 REFRIGERATOR $250 757 894 5713
12. 2 BEDROOM HOUSE FOR RENT IN SALISBURY $600 A MONTH 703 309 0429
13.SEASONED WOOD FREE, AND IT IS CUT INTO LIMBS , A ROOM FOR RENT AND ALSO AN UNFURNISHED HOUSE FOR RENT 757 709 4584