SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 2, 2026

October 2, 2026
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SwapShop
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1.Queens size bedframe, very good condition heavy and sturdy has some minor scratches need gone ASAP asking $50 or best offer. Please call or text 757-894-7732 if no answer please leave a message

2.Wanted handy man for house repairs. Plz txt only countryhigh@gmail.com, unreliable phone service.

3.FS Deep freezer for $75 and a 50 inch Sony flatscreen tv for $150 757 710 2995

4.FS Jaguar crossbow for deer hunting $25 no bolts included  757 710 6779

5.FS 40″ WIDE CLAM DREDGE, TOOTH BAR AND CLAM CAGE 757 894 0413

6.FS MASTERJET KEROSENE HEATER, FULLY FILLED WITH KEROSENE, $250 757 709 9570

7.LF SMALL PICKUP MUST BE A STICK SHIFT 931 217 5174

8.LF A PLACE TO RENT, APARTMENT, ROOM AND LF SCRAP METAL 410 845 3129

9.FS 2012 CHEVY SUV, 2019 CONCESSION FOOD TRAILER, TORTILLA MACHINE 757 992 3571

10.FS 4 WHEELS AND RIMS FOR A GOLF CART $100 AND A 1977 18 FOOT BOAT $2,700 757 374 6272

 

 

Coldwell Banker Harbour Realty

 

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