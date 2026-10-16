SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 16, 2026

October 16, 2026
 |
SwapShop
Swap Shop Logo

1.FS Samsung 50-inch flatscreen smart tv for $150 757 710 2995

2.Looking to buy a glazing point driver tool. Used for fastening glass into window frame. 757 787 1359 Please leave a message if no answer

3.LF a free recliner chair. Call 757-678-2884

4.Looking for local persimmons if anyone has some extra, they want to sell. Also looking for a acoustic guitar amplifier not interested in a regular electric guitar amplifier 757 710 6779

5.LOOKING TO BUY HEAVING DUTY BENCHES PICNIC TABLES & HOT TUB IN GOOD SHAPE. PLEASE TEXT 757 710 5426

6.FS 2 CEDAR CHIFFOROBE WITH DOORS $150 A PIECE AND NARROW DRESSER $50 757 993 0926

7.LF A SMALL PICKUP OR CAR MUST HAVE STICK SHIFT.  CALL HERB 931 217 5174

8.LF TURNIP GREENS WILL TRAVEL FROM CAPE CHARLES TO POCOMOKE TO GET THEM CALL 757 607 6787

9.FS SOLAR SYSTEM AND PANELS (100 WATTS EACH) 757 414 4159

10.FS 2 GOODYEAR TIRES 235/45/R18 BOTH FOR $50 757 678 3380

11.FREE!!! 5 EGG LAYING CHICKENS AND An 8X10 COOP. CALL 516 497 3005 AND ASK FOR GEORGE

 

Share this

Listen Live!

WESR 103.3FM PLAY BUTTON
(opens in a new tab)
COASTAL COUNTRY PLAY BUTTON
(opens in a new tab)

Local Weather

October 16, 2026, 8:04 pm
Clear sky
S
Clear sky
70°F
7 mph
Apparent: 71°F
Pressure: 1008 mb
Humidity: 88%
Winds: 7 mph S
Windgusts: 29 mph
UV-Index: 0
Sunrise: 7:11 am
Sunset: 6:24 pm
© 2026 Powered by OpenWeather
 

Visit our sponsors

FOLLOW US

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given. Type: OAuthException

OUR ADVERTISERS

Member of the

esva chamber