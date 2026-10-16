SWAP SHOP FRIDAY OCTOBER 16, 2026

1.FS Samsung 50-inch flatscreen smart tv for $150 757 710 2995
2.Looking to buy a glazing point driver tool. Used for fastening glass into window frame. 757 787 1359 Please leave a message if no answer
3.LF a free recliner chair. Call 757-678-2884
4.Looking for local persimmons if anyone has some extra, they want to sell. Also looking for a acoustic guitar amplifier not interested in a regular electric guitar amplifier 757 710 6779
5.LOOKING TO BUY HEAVING DUTY BENCHES PICNIC TABLES & HOT TUB IN GOOD SHAPE. PLEASE TEXT 757 710 5426
6.FS 2 CEDAR CHIFFOROBE WITH DOORS $150 A PIECE AND NARROW DRESSER $50 757 993 0926
7.LF A SMALL PICKUP OR CAR MUST HAVE STICK SHIFT. CALL HERB 931 217 5174
8.LF TURNIP GREENS WILL TRAVEL FROM CAPE CHARLES TO POCOMOKE TO GET THEM CALL 757 607 6787
9.FS SOLAR SYSTEM AND PANELS (100 WATTS EACH) 757 414 4159
10.FS 2 GOODYEAR TIRES 235/45/R18 BOTH FOR $50 757 678 3380
11.FREE!!! 5 EGG LAYING CHICKENS AND An 8X10 COOP. CALL 516 497 3005 AND ASK FOR GEORGE