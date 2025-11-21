SWAP SHOP FRIDAY NOVEMBER 21, 2025

November 21, 2025
1.will haul scrap metal free of charge from Greenbush to the Virginia Maryland line. This includes washer’s dryers hot water heaters a/cs etc. contact or text 757 678 6184

2.LF a free manual wheelchair with a wide seat for a big person and a recliner chair. Call 757-693-0720

3.Ford F250 Transfer case, asking $300, doesn’t know its history but it seems fine. Call Joe at 973-997-0537, pick up in Quinby.

4.FS PAIR OF WOMEN’S PATENT LEATHER SHOES AND 2 PAIR OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CIVIC 757 919 0001

5.FS TRACTORS. MAKE AN OFFER AND IF YOU BUY A BOAT MOTOR AND TRAILER, YOU’LL GET THE BOAT FOR FREE! CALL TO LEARN MORE 443 944 7871

6.BN MOBILE HOME FURNACE $1,200 AUTOMATIC KITTY LITTER $100 757 990 1541

7.4 GOOD YEAR TIRES 275/65 R18 $150 OBO 757 999 3333

8.FS RACING GO CART GOES UP TO 85 MPH AND A 100 GALLON COMPRESSOR 410 207 9465

9.PRO FORM TREAD MILL $175 757 710 1897

10.KEROSENE HEATER 24,000 BTU 757 387 2044

11.LOOKING TO BUY LARGE PECANS 757 894 3196.

 

