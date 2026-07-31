SWAP SHOP FRIDAY JULY 31,2026

1.FS 6875 champion generator $100 call (757) 666-8197
2.FS a 2006 Jeep Grand Cherokee. It has the Hemi V8 with tow package. Call Bob at 443-235-3597. We are asking $ 2,000 dollars. We can text pictures.
3.LF an acoustic guitar hard case. Will buy or will trade a Donner tenor ukulele with gig bag for it. 757 710 6779
4.FS OAK CABINET $25 757 442 7816
5.FS 1991 CHEVY 1500 2 DOOR TRUCK, 230,000 MILES, RUNS WELL. DOES HAVE A FEW RUST SPOTS 931 217 5174 ASK FOR HERB
6.FS 4,500 CHAMPION GENERATOR $250, 16 FT. OLD TOWN CANOE, $150 443 397 2432
7.FS 2 BURNER HOT PLATE, TOASTER, AND MORE 757 3310972
8.LF ROOFING SHINGLES, 6 BUNDLES WOULD BE WELCOME 757 894 3742
9.LF HOME, TRAILER, ROOM TO RENT 410 845 3129
10.LF AN M-S SUPPORT GROUP. ANYONE WITH INFORMATION PLEASE CALL 757 709 9245