SWAP SHOP FRIDAY JULY 31,2026

July 31, 2026
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SwapShop
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1.FS 6875 champion generator $100 call (757) 666-8197

2.FS a 2006 Jeep Grand Cherokee. It has the Hemi V8 with tow package. Call Bob at 443-235-3597. We are asking $ 2,000 dollars. We can text pictures.

3.LF an acoustic guitar hard case.  Will buy or will trade a Donner tenor ukulele with gig bag for it. 757 710 6779

4.FS OAK CABINET $25 757 442 7816

5.FS 1991 CHEVY 1500 2 DOOR TRUCK, 230,000 MILES, RUNS WELL. DOES HAVE A FEW RUST SPOTS 931 217 5174 ASK FOR HERB

6.FS 4,500 CHAMPION GENERATOR $250, 16 FT. OLD TOWN CANOE, $150 443 397 2432

7.FS 2 BURNER HOT PLATE, TOASTER, AND MORE 757 3310972

8.LF ROOFING SHINGLES, 6 BUNDLES WOULD BE WELCOME 757 894 3742

9.LF HOME, TRAILER, ROOM TO RENT 410 845 3129

10.LF AN M-S SUPPORT GROUP.  ANYONE WITH INFORMATION PLEASE CALL 757 709 9245

 

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