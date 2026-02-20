SWAP SHOP FRIDAY FEBRUARY 20, 2026

1.FS 4 light chandelier. $20. Picture avail on request. 757-442-3540
2. FS Military Sleeping Cots for sale, folded for storage, extend to twin size at approximately 7 feet long, heavy duty frame and canvas bottom. Used only once for a camping trip otherwise stored indoors. No damages. $60 for all 3. Call 757-709-4393
3.New in box, Under Armor Baseball shoes size 5 Youth. Paid $40 and asking $25. Used in good condition, Under Armor Baseball shoes size 5 1/2 Youth, asking $10. Black Baseball helmet used in good condition, asking $10. 757-999-4427
4.FOR FREE! A 5-YEAR-OLD, MUCH LOVED, BLUE TICK HOUND! HAS ALL HER SHOTS, TRAINED. THE OWNER CAN NO LONGER TAKE CARE OF HER. 757 894 0417.
5.FS 1500 CHEVY 4X4 PICKUP $8,500 0B0, 2007 HONDA RANCHER 4X4 $4,500 OBO, 2022 HONDA RUCKUS $2,500 OBO 757 894 0518
6.FS BIG TV CABINET, VANITY, AND A QUEEN SIZE MATTRESS CALL FOR PRICES 757 694 5642.
7.LF Someone That Programs Scanners 757 709 1969
8.FS F-150 FORD PICKUP NEEDS WORK $1,000 0B0,1996 CHEVY CAMARO, DOESN’T RUN. A PROJECT CAR $1,000 OBO 757 709 0466
9.FS A BASKETBALL HOOP, BACKBOARD, STAND, NO NET $25 757 710 1800
10.LF A WASHER AND AN ELECTRIC STOVE 757 666 8288.