SWAP SHOP FRIDAY FEBRUARY 13, 2026

1.FS 2003 ford f-250 7.3L diesel, lariat fx4, 8ft bed. Tinted windows. 337,380 miles. Asking $5,000 obo. Call or text (757)-710-6257.
2.LF TOYOTA HUBCAPS, FOR 15 INCH RIMS. 757 999 0083.
3.Looking for large outside planters for vegetables at a reasonable price 757 710 6779
4.FOUND A WEDDING RING BY ROYAL FARMS. IF IT’S YOURS CALL 757 350 5715
5.FS 2008 FORD EXPLORER EVERYTHING WORKS EXCEPT REVERSE $800 757 709 9745
6.FS A BLACK ELECTRIC OVEN $100 OBO 570 980 3109
7.FS 2002 SATURN EVERYTHING WORKS $1,800 OBO 410 845 3129
8.FS CANNON “SELFIE” MACHINE $35 757 710 7146
9.FS 12 SMALL PROPANE TANKS 4 TIRES 265/175/R16 ALL FOUR TIRES $200 410 968 2045
10.FS WALL ELECTRIC HEATERS, ONE 4 FEET THE OTHER 8 FEET, BOTH FOR $ 25. FREE METAL LAWN MOWER, DOOR AND LAMPS 302 531 5932
11.FS 2 PAIR OF HEADLIGHTS FOR A 2019 HONDA CRV $30 PER LIGHT OBO 757 469 4529
12.FS 2 DOOR SMALL REFRIGERATOR $100. CHICKEN HOUSE $35. 3 BOXES OF OAK FLOORING 757 999 3437