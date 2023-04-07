1. 757 789 4362
2012 Kia Optima LX. Needs new engine (has a lifter problem). 200k miles. Body and interior in outstanding condition. Would make a great parts vehicle. $950 or beat reasonable offer.
2. RUNNING BOATDS FOR A FORD 150 757-387-2044
3. FRONT LOAD WASHER…$350..757-709-1522
4. 10 BY 10 HE COMMERCIAL GRADE POP UP TENT $100 757-710-6616
5. 757-709-8480 LF DISABLED LAWN MOWERS TO HAUL AWAY OR BUY AT A REASONABLE PRICE..
6.LF 2 BEDROOM TRAILER FOR RENT IN POCOMOKE AREA… CHEAP VAN OR A CAR 410-422-8973
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8. SIMPLEX RATCHETTING RAILROAD JACK..15 TON 3 -5 FT..EXC..$75.. 757-665-4932
9. VINTAGE VIDEO GAME COLLECTOR WANTS TO BUY 709-0509
10. DRONE PERFECT FOR AN 8-10 YEAR OLD.$50. BASEBALL CAPS.
757-617-2874
11. QUEEN SIZE BED $100 EXC 709-8468
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