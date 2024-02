SWAP SHOP FRIDAY 2-23

1. 757 607 6340

LF someone to change spark plugs and wires cheap on a 2006 Chevy equinox.

2. 2005 GMC Sierra 1500. Z71 Off Road Towing Package. Leer Camper Shell with bed rug carpet. Cloth interior. Very well maintained. Auto folding mirrors. Only 157,500 miles. Car fax and title in hand. Cash only. Pictures upon request. $13,995. 804 314 0672

3. OIL BARREL AND STAND.. $175 OBO.. GC 442-5623

4. HUTCH $75… 757-651 4093

5. 757-710-5238 20 FT HD 9 TON 3 AXLE TRAILER $3000 RAMPS FOR HEAVY EQUIPMENT… LF 07 06 OR 09 g5 gT pONTIAC FOUR DOOR… WANT FOR PART.

6. 2011 BMW 328 i X DR 133K MIS NEW PARTS $9000…709-2459

7. LF 2 OR 3 BEDROOM TRAILER OR HOME IN NORTHAMPTON CO. FOR RENT… LF A USED PICKUP TRUCK $1500-$3500 RANGE…757-803-7671

8. Beautifully restored antique walnut bed, headboard, footboard, side boards, size full. $225.00. Call 757-905-0451. Leave message.

9. LF DUMBELLS FOR WORKING OUT OVER 60 LBS-120 LBS..757-709-0686