1.4 year old 48″ Husqvarna for parts. Motor and deck very good. Hydro trans bad. $180. 442 4697

2. 1.1994 CHEVY SILVERADO 4WD,NEW SONY AM/FM,CD,USB,SIRIUS XM READY.EVERYTHING WORKS,GREAT TRUCK.$2250.00/OBO

2.REMINGTON 887 3 1/2 INCH SUPER MAGNUM PUMP SHOTGUN SHADOWGRASS CAMO.$325.00 /OBO

3.2 CHIPPENDALE CHILD’S CHAIRS,ROSEWOOD,RED VELVET SEATS $175.00/OBO.CALL 757 894 9230

3. Looking for a used 12 volt 912 power winch for a boat trailer. 7577098951

4. For Sale – 500 gal fuel tank with electric pump- $375. 710-6004.

5. WEELCHAIR VAN 2008 DODGE GRAND CARAVAN.. REAR WHEELCHAIR RAMP.. RUNS AND LOOKS GREAT $15,000 OBO 757-710-5285

6. 709-8195 WERNER 40 FT. ALUMINUM EXT. LADDER.

7. NICE ENTERTAINMENT STAND 6 FT TALL 2.5 FT WIDE.. STORAGE SOLID WOOD.. $300 EXC…LIKE NEW..

CO-PILOT.. GOES BEHIND AN ADULT BIKE.. FOR A CHILD… NEW.. $120… MONSTOR HIGH BICYCLE.. FOR 6 YRS AND UP $40… 443-880-1331

8. LF ROOF FLASHER.. AND SOMEONE TO CLEAN CHIMNEY 787-2888 AFTER 5

9. USED VINYL SHUTTRS 66 .5 BY 14 39 BY 14 54 1/2 $5 PER PAIR.. SCREENING SYSTEM… BEST OFFER.. ALSO 2 KITCHEN TABLES ONE WITH LEAF AND 5 CHAIRS.. ONE WITH NO CHAIRS $150 FOR BOTH.. 787-8455

10. LF SOMEONE TO CLEAN GUTTERS.. OCCOHANNOCK NECK 672-6433

11. 1999 DODGE VAN.. $1400… LF GOATS EITHER BABY OF FULL GROWN… ALSO CHICKES 410-845-1478

12. 45 AND 50 BEANIE BABIES LARGE.. $1.50 EACH.. SET OF WICKER CONTAINER FOR BARBECUE $5 OLD FASHIONED BICYCLE HORN….$8.0- 854-8251..

13. LF 25 HP MOTOR.. 2 STROKE TILLER HANDLE PLEASE 678-6300

14. 2008 JAGUAR XJL 120K MILES EXC.. LOADED… $8500 OBO 2 WIRELESS HEWLET PACKET COPPIER SCANNER AND FAX MACHINE $100 STEREO SPEAKERS AND RECEIVERS CALL FOR PRICES.. 710-1490

15. LF UPRIGHT FREEZER..990-5485

16. 1989 DODGE SUV REBUILT ENGINE $100O OB9 4WD 443-235-1416

17. 2 ROOSTERS 1 YEAR OLD… 894-7295

18. DUCANE STAINLESS STEEL GAS GRILL WITH SIDE BURNER $130 OBO..678-6150 PIX AVAILABLE…