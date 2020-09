1. A Kenmore dryer, older model, needs a heating element.

$30.00

Phone 757.894.0379. Thank You.

2. Looking for new or used webcam. Call or text 710-5943.

3. Iphone7 plus 200 can contact 3877226

4. 1995 HARLEY DARVIDSON 883 SPORT BIKE.. 27K ORIG MILES.. $2500..845-282-3485… LIVES IN WALLOPS

5. NICE 0 TURN HUSKDQUVARNA LAWN MOWER 787-7969

6. 442-7183 3 LARGE BAGS OF WOMENS CLOTHES LARGE $25 PER BAG

7. LF SMALL CAR OR SUV..2000 OR UNDER… 205-65 15 TIRES $150 OBO… 410-422-8973… LV MSG.

8. 8 BY 10 SHED..SALT TREATED LUMBER… LF ANYONE WHO HAS JUNK APPLIANC ES OR SCRAP METAL… 678-2566

9. METAL CAGE FOR A DOG.. WITH TRAY.. NEVER USED $20..CRYSTAL WARE GLASSES, GOBLETS AND WINE GLASSES WITH ROSES $20 FOR BOX… 2 BOXED OF NICK NACKS..$20 710-1489

10. 2 SUNNY BOOKSHELF SPEAKERS $25… 8 BARBELL WEIGHTS $15..319-6085

11. BURN BARREL $20 717-968-2326

12. 2011 CAMARO.. LOADED.$9500.. WELCRAFT EXCALIBER WELCRAFT 23 FT I/O 14K 804-436-7350.

13. DRESSER WITH MIRROR $15… WALKER FOR $5 … CANE $10 709-2521

14. FREE FURNITURE.. COUCH LOVE SEAT AND A BED… 18 ACRES OF FARMLAND 787-7677

15. LF A DECK FOR A CUB CADET LTX 1040..42 INCH. 205-301-7713

16. POOL FILTER SYSTEM… AUTOMATIC POOL VACUUM DOG CAGES 443-523-8546

17. ASSORTED BASEBALL AND FOOTBALL CARDS.. MARIS, MANTLE, BERRA MAYS… RUTH..VALUABLE IN GOOD CONDITION.. TEXT 757-387-9898

18. TIRES.. 195 R60-15 FREE PIANO.. LF DECK FOR 38 INCH LT225 JOHN DEERE…894-8118

19. KING SIZED COMFORTER WITH TWO PILLOW SHAMS.. BERGUNDY,, PLUSH.. HARDLY USED $50…RIDEABLE..HORSE FOR CHILDREN… $125… 2 CABINETS CHERRY $40 OTHER TVO CABINET $200 443-880-1331

20, 14 FT 10000LB

CAP TRAILER NEW TIRES $2100.. 16 FT CANOE 2 SEATER $250 757-237-2357

21. LF CHILDS DESK.. 6 YRS OLD TALL.. CHAIR IF POSSIBLE… 894-0600

22. ELECTRIC BIKE..$300 710-4378

23. COMMERCIAL POWER WASHER HONDA MOTOR..LN..SANDERS AND SAWS ALL GC… 301-467-9522.. MACHIPONGO

.