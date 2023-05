1. I have for sale a wheelchair lift for a van or car,and a Recliner lift chair. Call for price (757)789-5287. I also have a samsung 60 inch flat screen tv and stand for $300.00 or best offer.

2. 2006 Honda crv new tires 198,200 miles $5,500 or best offer

757 710 4873

3. Free in Onancock-sound, treated lumber 2x8x12′, 2x8x6′, 2x6x6′, 5/4 x 6 x 12′, 5/4x6x6′. has nails. take it all30-40 pieces. Pick up this week.

For sale in Onancock 5 60# bags Sacrete concrete, 1 80# bad Sacrete mortar mix. shed kept, leftover. $30

ph 304-672-6811, leave a message

4. LF a riding lawn mower. Also LF a recliner chair. Call 757-693-0720

5. KARVAN 5 BY 8 DUMP UTILITY TRAILER.. IN GC.. $575..VGC CALL OR TEXT 757-710-2591

6. 14 KT GOLD NECKLACE WILL DISCUSS PRICE.. NOT PLATED ..SOLID…PIT BULL LAB MIX TO REHOME TWO BORDER COLLIES TO REHOME.. 757-710-5507

7. HOLLY CONTENDER DUEL PLANE INTAKE MANIFOLD…HOLLY 650 4 BL VACUUM CARBUREATOR… $175 FOR BOTH…414 3078

8. FREE SOFA BED… QUINBY OYSTER CAN..387-7506

9. 33 INCH TROYBILT WALK BEHIND LAWN MOWER … 1/2 HP GOULDS WATER PUMP $100. 4 PERSON HOT TUB $1000 YOU MOVE 894-8118

10. LF A SMALL CAMPING TRAILER PREFER TEARDROP STYLE… 757-722-7721

11. BOAT ANCHORS.. AND GALVANIZED CHAIN… 757-665-6424

12. 43 INCH COLOR TV NEW $120 709-1139

13. 2015 TROY BILT..STAND UP LAWN MOWER…SELF PROPELLED… 9 HP $600 757-709-4419

14. KENMORE LP DRYER $175..894-1495 CHINCOTEAGUE..

15. LF LEFT HANDED GOLF CLUBS.. TO HELP KIDS TO LEARN GOLF TO DONATE 710-1800

16. SNAPPER LAWN MOWER 33 INCH 17 HP NEW ENGINE $1000 OBO… ALUMINUM ADJUSTABLE LADDER 40 FT $100 OBO 787-7677

17. JOHN DEERE RIDING LAWN MOWER 15 HP 38 INCH CUT..757-894-3196

18. SIMPSON 3400 SIMPSON POWER WASHER LOOKING TO TRADE 5 HP ROTOTILLER… BLACK BERRY BUSHES $15 EA.. RASBERRY PLANTS $15 EA 757-709-4164

19. LF ROOM TO RENT OR HOUSE SHARE.. SECTION 8..757-709-4685..

20. WATER TANK 300 GAL CLEAN $75 710-7146