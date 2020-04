SWAP SHOP THURSDAY

1. LF A charcoal grill.

757 387 2114

2. Two 27″ Televisions. Not flat screen. Works fine and is good for computer games or regular TV. $15.00 each. Must pick.

Three vintage rode iron ice cream parlor chair stools. Sturdy, but needs refinishing $60.00 for all.

Call for more information -757-710-8835.

3. 710-5948

2018 Kubota MX5200 Tractor and Rotary Tiller

4. 15 HP FORCE OUTBOARD MOTOR RUNS GREAT LOOKS GOOD… $500 OBO…824-3379 AFTER 4

5. DIAMOND PLATE ALUMINUM TOOL BOX FOR FULL SIZE PICKUP.. $50..OBO.. 990-9136 OR 999-9136

6. CRAFTSMAN WEED WACKER CHIPPER SHREADER … 14.5 FT LBS.. BRIIGGS ENGINE LIKE NEW..$350 442=6530

7. LF TRUCK BODY FOR A STORAGE SHED..OR CARPNTERS TRAILER..757-350-0652

8. LF A STRING TRIMMER ON WHEELS…LF A DR POWER WAGON…LF A REVOLVER IN GC OR A 3030 LEVER ACTION RIFLE…678-6342

9. PAVING BRICKS.. PAVERS RED..MING ROCK AND A CUISINART TOASTER CONVECTION OVE9… 787-7969

10. BUSH HOG.. PAID $3800 WILL TAKE $1000…. OYSTER SIGN MEMORABELA..LF NICE SHOTGUN OR REVOLVER PISTOL.. 387-7506

11. 1999 DODGE VAn..$1400 lf for chickens… 410-845-1478

12. SOLID OAK 8 DR DRESSOR WITH MIRROR AND SIDE TABLES $200 442-2859

13. LF SMALL PICKUP.. ANY BRAND.. AUTOMATIC… $2000 OR UNDER… 410-422-8973

14. WATERFRONT PROPERTY WITH 3 BDRM MOBILE HOME 2 FULL BATHS.. DECK.. FOR SALE… ALSO NEED HANDY MAN.. 442-5009 LOCATED IN QUINBY..

15, 12000 BTU AC..694-8977 $70

16. LF AN ELECTRIC STOVE..872-235-9813

17. WHEEL CHAIR VAN 2008 DODGE GRAND CARAVAN.. REAR WHEEL CHAIR RAMP..RUNS AND LOOKS GREAT.. $15,000 OBO..710-5285

18.LF CONTRACTOR SCAFFOLDING 5X5X7 710-1935

19. LF SIX CRAB POTS 442-5500

20. CRAFTSMAN 42 INCH MOWER.. 18.5 BRIGGS $350 OBO.. 443-614-6648

21. 2 54 INCH GRASS CUTTERS ONE TORO ONE JOHN DEERE STEERING WHEEL.. 350 HRS 26 HP..READY TO GO $750 EACH..A DEAL FOR BOTH.. 2002 CONCORD KAWASAKI 18K MIS NEW TIRES AND BATTERY $3000..VGC… NICE S 10 PICKUP $3700 2002 IMACULATE 894-5713

22. LARGE COLLECTION OF OLD BOTTLES 1900-1970S NOT CLEAN.. 709-1096

23. TABLE AND 3 CHAIRS $20 709-2521

