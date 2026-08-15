SWAP SHOP SATURDAY

August 15, 2026
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SwapShop

 

 1. LF a free manual heavy duty wheelchair with a wide seat for a big person. Call 757-678-2884

2. Honda 20 hp motor 4 stroke runs. Asking $900. Video available. Call 757-331-1911

3. Fs 6875 champion generator $100 price will go up to $200 week before a storm.(757)666-8197

4, (Used) Model SE 7000 720 Watt Spider farmer LED Grow light. Samsung LM 301B Diodes, 4’+4′, #2 Supplemental Red light Bars, $350.00! , 14′ AlumaCraft Boat, 8HP Yamaha, Trailer, Ready to fish!$2,000.00 Firm! 757-894-1368

5. ROCKER RECLINER  SOFA AND LOVE SEAT BROWN MICROFIBER $100 FOR ALL THREE PIECES..MANUFACTURED MOBILE HOME FURNACE BRAND NEW  $1200…757-990-2269

6. 43 INCH TV  $60  757-709-4752

7. NEW COPIER IN BOX..$50  TOOLS NEW AND USED  IN SALISBURY   410-726-3371

8, 2 PUPPIES  FREE  757-409-4651

9. 2 TIRES  235-18  678-3380

10. LF A PLACE TO LIVE  TRAILER OR APPARTMENT   757-709-1125

11. 757-824-0046  14 INCH BAND SAW ALSO  YOUNG TURKEYS

12. FIRE PIT  STAINLESSW STEEL  FOR CAMP FIRES BURNS WOOD PELLETS  $100  INCLUDES 3 BAGS OFPELLETS      6.5 MINI BIKE  NEEDS WORK $100  757-894-0823

13. 2009 DODGE DAKOTA  25K MILES  EXCELLENT AND FLAWLESS  $12,200…KARASTAIN PERSIN RUG  RECENTLY CLEANED  $2200   856-689-2246

14. LF ONE OR TWO BEDROOM HOUSE TO RENT  SEC 8 APPROVED 757-709-1125

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