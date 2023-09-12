Swap Shop items from Tuesday, September 13, 2023

September 12, 2023
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1. looking for indoor outdoor carpet 20×20 709 4287

2. LF aluminum truck tool box 757-695-0402

3. fITNESS ACCESORIES : 6 SETS OF 2LB WEIGHTED TONING BALLS $6.OO A PAIR/ 9 12 INCH MINI STABILITY  BALLS  FOR PALATES $8 EACH;  STOTT PILATES STRENGTH ANKLE TUBING $8,00 EACH, POUND FITNESS  RIPTIK/DRUMSTICKS 12 SETS $5 PER SET.CALL/TEXT 757-693-7446

4. LF TWO TO THREE BEDROOM HOUSE IN ACCOMACK COUNTY.. 757-894-9591

Broadwater Academy - It's Worth it!

5. WILL PICK UP JUNK APPLIANCES AND HAUL AWAY 757-678-2566

6.22 INCH RIMS AND TIRES CHROME $300 709-9310

7. PUPPY 3 OR 4 MO OLD…MALE PUPPY… FREE TO A GOOD HOME… 710-3717

8 CRAFTSMAN ZERO TURN MOWER.. FOR SALE FOR ENGINE AND DECK $150 OBO… 710-5324

9. REMINGTON 700 7MAG RIFLE… MUZZLE BREAK.. LOOP HOLE MOUNTS SCOPE $750…SMALLER CALIBLE RIFLES $350-$450 894-4949

10. 5 TIRES 245-75-17 JEEP CHEROKEE RIME… 200 MIS… CUSTOM JEEP WHEELS $500 MOUNTED AND BALA20-02 VOYAGER MOTORCYCLE CLEAN .. VGC… STEREO AND ACCESSORIES $3500… 2010 QUAY $1800…894-5713.

11. WASHER AND DRYER $250 EACH 350 0522

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September 13, 2023, 7:31 am
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