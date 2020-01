1.DRESSER W/MIRROR $20 709-5132

2.WEED EATER DISCUSS PRICE 710-8042

3.VACUUM, CABLE BOX, 2 COLOR T.V.S $50 331-2598 LF SOFA & MICROWAVE

4. LF ALUMINUM SHED 710-3201

5.WANTS TO BUY WASHING MACHINE, TREADMILL $35 894-5700

6.2001 DODGE DAKOTA $3,200 757-387-7401

7.2001 MERCEDES $1,800 709-3474

8. 2000 DODGE DAKOTA $1,300, FL DOORS FOR 2004 ALANTRA, LF TRAILER OR HOUSE IN MARYLAND 410-422-8973

9.LF SMALL DOG FREE 387-9358

10. 1998 GMS P/U $900, 8′ LADDER RACK $250 678-6847

11. DEHUMIDIFER FOR SALE 787-4615

12. 3 BR MOBILE HOME FOR REND ACCOMAC 710-4365

13. 800 FORD TRACTOR 710-0810

14. FIBERGLASS CAMPER SHELL SM P/U $20 410-430-7128

15. 2 DRESSERS $65 AND $55, LF TIRES 175/65-15,ANTIQUE DRILL $30 787-2963

16.POOL TABLE 3’X5′ WITH BALLS $100 SIZ 46 LONG MENS COATS FREE 442-4451

17. 2002 FORD EXPEDITION $2,500, 760 WATT BASE AMP $50 665-1284

18. 2016 JD RIDING MOWER 60″ $5000, 2 MOSSBERG SHOT GUNS $175 EA. 894-5713

19. BOSE HOUSE SPEAKERS $500, 4 17″ WHEELS/TIRES $150, HP PRINTER $100 710-1490

20. WICKER PICNIC BASKET $7, 2 PR WOMENS SHOES $8 EA., 7-8 WOMENS HANDBAGS $3-$4 854-8251

21. LF HANDY MAN, LF OLD .22 CAL AND OLD SHOT GUNS 787-2710

22. LF 2-3 BR TRAILER LF WASHER LF PICK UP 694-1572

23. 1996 FORD F-150 $4,500 OR TRADE FOR BOAT 804-436-7350