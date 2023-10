SWAP SHOP MONDAY 10-2

1. guinea chicks for sale call 757-787-8605

2. Looking to buy a one-thousand-dollar bill ($1000.00). Will pay premium. Also looking for Brown Seal National Bank Notes. Will also pay premium. Call or text 757 710-8810.

3. 3 tickets to Chincoteague Oyster Festival. All tickets for $180 or individual tickets for $75.00 each. Please call #757-710-3608 or #757-302-0520.

4. bASEBALL MEMORABILIA NEW DONALD TRUMP WATCH; AUTO MECHANICS CREEPER.414-0429.

5. 6 PC OUTDOOR TABLE CAST IRON $175.00; CRAFTSMAN 42 INCH RIDING MOWER $400; LF SCRAP METAL AND JUNK APPLIANCES 678-2566

6. BEIGE RECLIER $40… ELECT WHEEL CHAIR.. GC $200 757-710-4210

7. COMPLETE HOSPITAL BED $300 PARKSLEY… 410-925-9977

8. LF COOKS HAVE MADE HOME MADE WATER MELLON PICKLE..757-787-4455

9. FOUND CENTER CAP FOR CONTINENTAL SUV..PARKSLEY ON SATURDAY..

757-694-1711

10. 757-710-5238 15 FT TRAILER HD FOR BACKHOES, TRACTORS..$3200 PENDLE HITCH.. NEW CRANK WINCH..DELTA TOOL BOX BLACK HD..$75..CONSTRUCTION JOHN DEERE BOX..$300 FIRM.. LF A GARDEN TILLER

11. LF REFRIGERATOR COOLER THAT MOUNTS ON A TRUCK… 710-2567

12. 3 LAWN MOWER DECK 38 INCH 42 INCH YARDMAN… 52 INCH JOHN DEERE 757-694-7726

13. LF AN OYSTER LICENSE DRUGE OR TONG 804-436-7350

14. 2012 BLACK MUSTANG V6 MANUAL SHIFT..757-709-0343

15. Farm fresh brown eggs for sale, $3.00 / dozen.

I rebuild carburetors. Automotive, high performance, truck, marine, ag, industrial, etc. 40 years experience.

Call or text 757-710-5943.

16. 16 INCH BLACK MAX CHAIN SAW LN $75…23K BTU KEROSENE HEATER $75 709-8482

17. 2 5 DRAWER DRESSERS $50 FOLD UP TWIN BED NO MATRESS $70 RESTAURANT STYLE WINE GLASSES 410-251-9040

18. ROLLED STONE FOR FIRE PLACE..BEST OFFER 442-5728

19. 693-2807 TREDMILL ELECTRIC… GOOD COND $50