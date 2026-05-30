Regional Playoff Updates

May 30, 2026
By Luke Brankley
Boys Soccer
1A Regional Soccer
Northampton 8, West Point 0
Goals: Luke Jones – 3, Sebastian Mayorga – 3, David Martinez – 1, Eli Philpot – 1
Semifinals
Northampton at Mathews, June 2, 7 p.m.
2A Regional Soccer
Bruton 2, Nandua 0
Girls Soccer
2A Regional Soccer
Windsor 3, Northampton 0
Baseball
1A Regional
Middlesex 6, Chincoteague 3
Northumberland 17, Northampton 1
2A Regional
Randolph-Henry 10, Nandua 0
Windsor 12, Arcadia 0
Softball
1A Regional
Lancaster 10, Chincoteague 0
2A Regional
Randolph-Henry 10, Nandua 0
Nottoway 11, Arcadia 1