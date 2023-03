Nandua Middle School has announced the names of the honor students for the last grading period.

Tulipa Aigner Antunes, Sarah Alouidor, David Annis, Jordan Atkinson, Jalya Bailey, Celendy Bartolon-Tomas, Dylan Beasley, Emmalee Blake, Quinn Blevins, Lilian Bravo-Perez, Kelly Brockmeier, Cadeus Buck, Jacob Campbell, Emma Carrasco, Wyatt Chesser, Gabriella Clark, Aja Custis, Asiyah Davis, Logan Decker, Emma Deitch, Grace Deitch, Amio Destine, Sarah Diem, Makel Dorn, Ember Eder, Damien Foxworthy, Landon Greer, Taliyah Grimes, Keishny Jean Louis, Emelyn Johnson, Ezekiel Jones, Rylin Jones, Laurna Kellam, JaNia King, Alexandra Koeneman, Benjamin Koltys, Ensar Korkmaz, Kenna Lopez-Perez, Orion Loredo, Elijah Mariner, Matthew McCarter, Hayden McGee, Keyler Merida-Escalante, Mackenzie Muslimani, Daniel Nock, Jose Ordunez-Panuco, Keith Parker, Jr., Mason Parrish, M’Naisha Payton, Allison Perez-Perez, Erik Perez-Vincente, Alyssa Phillips, Isabel Ramirez Velasquez, Elizabeth Russell, Tanya Sanchez, Pedro Sanchez-Tema, Jordan Sargent, Andie Saucedo, Payton Savage, Caylee Small, Melani Smith, Nyima Smith, Peyton Smith, Tiana Smith, Molly Stabler, Lucas Stodghill, Sabyne Taylor, Jason Tema-Rivera, Lillian Truckner, Danesty Valmond, Ethan VanScoy, Jocelyn Vasquenza, Luis Vazquez-Diaz, Nathan Wang, Jaliyah Wharton, Andrea Yanez-Velazquez

6th Grade Star Brave Students

Rhiannon Amadeo, Khiari Ames, Peyton Atkinson, Chloe Bacchi, Jermiya Ballard, Rycken Boyer, Yajahiri Bravo-Perez, Corrin Burrell, Marquis Chandler, Alexis Corbin, Jordyn Daley, Arianna Donahoe, Aidan Eberts, Brooklyn Eder, Nasir Epps, Yuridia Escalante-Sanchez, Christian Escalante-Velasquez, Ayden Flynn, Marquise Galica, Caroling Gentry, Calli Giorgilli, Cristian Gonzalez-Morales, Chrislene Jean, Janiyah Joseph, Preston Laird, Ja’Riyah Kellam, Maliyah Kellam, Zachary Land, Zavion Land, Matthew Laubach, Iliodophe Lauture, Kemiya Matthews, Tyrell Matthews, Isaac Jacob Parker, Mason Payne, Jeff Pierre-Louis, Amairany Saucedo-Sanchez, Damian Savage, Markees Smith, Jr., Jordan Snead, Jason Stern, Mackinzie Stratton, Adelaine Taylor, Lily Tran, Daniah Tynes, Jahzara West, Josiah Wharton, KeMarion White, Nasir White, Colton Williams, Joy Yang, Jace Zuchel



7th Grade Star Brave Students

Kali Black, Aiden Brown, Olivia Cartwright, Avery Check, Amirrah Church, Paula Cuevas, Ava Custis, Onelia Cux-Cux, Rubi Deleon-Zuniga, Caelan Drummond, Ashlyn Ebenezer, Ervin Escalante-Augustin, Shelby Fitzgerald, Takaylah Flebert, Denise Flores-Diaz, Natalyn Garcia, Kevin Gutierrez-Hernandez, Da’Quais Harmon, SHawn Harmon, Jordon Henderson, Archer Johnson, Eva Jones, Ryan Landon, Vivian Leatherbury, Brittany Marshall, Briseida Martinez, Dylan Mears, Christian Orozco-Gabriel, Janely Perez-Morales, Jared Phillips, Kaitlyn Phillips, Olivia Pridgen, Dalwin Ramirez-Gonzalez, Reagan Rice, David Roblero-Enriquez, Nick Ottoniel Sacquic-Chan, Saylor Saunders, Christian Sawyer, Maniyah Scott, Parker Shotwell, DaMaris Smaw, A no ddison Spivey, Valerie Stabler, Trinity Stern, Ezirah Stevenson, Charlotte Tyler, America Velazquez, Armonni Walters, Austin Wang, Nahkiya Whaley, Jerimiah Wharton, Liliana Yanez Velazquez, Briana Zavala

8th Grade Star Brave Students

Nandua Middle School is proud of all of the students that earned Star Brave and/or Honor Roll status for the second quarter.