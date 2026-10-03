Cool things happening on the Shore this weekend

October 3, 2026
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Super Yard Sale at Rock Church
THERE WILL BE A SUPER YARD SALE AT ROCK CHURCH, 27112 LANKFORD HWY., ONLEY, VA. ON OCTOBER 3RD, 2026, beginning at 8:00 A.M.–RAIN DATE–OCTOBER 10TH, 2026.
IN ADDITION TO SALE ITEMS THERE WILL BE GOOD FOOD: HOT DOGS, HAMBURGERS, CHEESEBURGERS AND CLAM FRITTERS FOR SALE.
ALL ARE WELCOME! COME ON OUT!
SPACES AND TABLES FOR RENT; FOR MORE INFORMATION PHONE 757-787-7625 OR TEXT 757-710-8220.
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An Afternoon at Bowman’s Folly
Peg Volk, singer/ songwriter in the Listening Room at Morphosis
Peg Volk will be performing originals & favorites in our intimate Dessert Lounge. Seating is limited, reservations are necessary.